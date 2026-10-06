Чемодан с колбасой и бампер забыли пассажиры в аэропорту Домодедово с января

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

С января 2026 года пассажиры оставили в аэропорту Домодедово более 27 тысяч предметов. Среди необычных находок – чемодан с колбасой, автомобильный бампер и картина "Тыква – царица стола" размером 40 на 50 сантиметров, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Обычно путешественники забывают электронные гаджеты и зарядные устройства. В летнее время к ним добавляются солнцезащитные очки и наушники, а осенью – зонты, куртки и плащи.

Сотрудники транспортной безопасности передают в камеру невостребованного багажа вещь, оставленную в терминале. О вещах, забытых на борту, сообщают бортпроводники авиакомпании.

С января по октябрь около 30% забытых вещей удалось вернуть владельцам.

Ранее сообщалось, что летом пассажиры оставили 740 личных вещей на инфраструктуре перевозчика "Аэроэкспресс". Среди необычных находок оказались мольберт, мультиварка и блендер. В аэроэкспрессах также оставили: книгу по квантовой физике, радиоприемник белого цвета, светильник, букварь, набор для пикника, авоську, аттестат и студенческий билет.

