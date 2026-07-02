Пучок укропа, письмо и удостоверение бурильщика забыли пассажиры "Аэроэкспресса" в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Большой пучок укропа, бумажное письмо и удостоверение бурильщика оставили пассажиры "Аэроэкспресса" в июне этого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также среди забытых вещей оказались спиннинг с катушкой, раскладной походный стул, миска для питомца, туесок с едой, холст для рисования, профессиональная расческа, белые бусы, флакон духов, манго и авокадо, кошелек с валютами восьми разных стран и микрофонная стойка.

При этом чаще всего пассажиры забывали сезонные вещи: зонты, летние головные уборы, солнцезащитные очки, косметички и легкую верхнюю одежду. Кроме того, москвичи и гости столицы оставляли телефоны и аксессуары к ним, документы, банковские карты и ключи.

Всего пассажиры "Аэроэкспресса" в июне забыли 270 разных предметов. 200 из них пришлись на маршрут до аэропорта Шереметьево, еще 70 – на маршрут до Домодедово.

В компании напомнили порядок возврата потерянных вещей. Пассажиру следует обратиться на горячую линию "Аэроэкспресса" либо к сменному специалисту в терминале и подать заявление о потере.

Склад забытых вещей находится возле Белорусского вокзала. При этом продукты питания, попавшие в категорию забытых, не хранят – их утилизируют в соответствии с нормативными документами.

Весной этого года сотрудники "Аэроэкспресса" обнаружили в общей сложности 900 забытых вещей. В поездах, экспресс-автобусах и терминалах оставляли, в частности, автомобильные дворники, шпроты в масле и меховую шапку.