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02 июля, 11:24

Происшествия

Четыре города и три района Крыма остались без света

Фото: depositphotos/Devin_Pavel​

Четыре города и три района остались без света в Крыму. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в мессенджере MAX.

Причиной стали технологические нарушения, возникшие на магистральных сетях. В результате света временно нет в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и Джанкойском районе, а также в Евпатории и городском округе, Черноморском и Сакском районах.

Частично электричество появится у жителей вышеуказанных районов и городов в ближайшие сутки. Однако Гоцанюк предупредил, что из-за сложности в организации восстановительных работ сроки могут быть изменены по объективным причинам.

Кроме того, председатель Совета министров Крыма рассказал, что для балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе свет будет появляться в формате "3 часа через 3 часа". Он уточнил, что сейчас специалисты ГУП РК "Крымэнерго" пытаются нормализовать параметры сети и исключить возможность аварийных повреждений оборудования.

Ранее Гоцанюк сообщал, что в Армянске и Феодосии электричество пропало после массированной атаки ВСУ на магистральные электросети. Он также напомнил, что в Крыму действуют временные ограничения электроснабжения. По его словам, не всегда есть возможность предупредить о них оперативно, но энергетики стабилизируют систему.

С 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера. Это необходимо для решения экономических проблем.

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