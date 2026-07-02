Активная область на Солнце стала второй по размеру за десятилетие

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Активная область 4478 на Солнце стала второй по размеру за десятилетие. Об этом пишет RT со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, группа пятен уже достигла площади 1,55 тысячи единиц. Сейчас она уступает размером лишь активной области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года. Кроме того, продолжает расти и "область-компаньон 4479".

На вспышечных графиках отмечается резкий рост активности, однако это примерно в 5–10 раз уступает прогнозным значениям. Ожидается, что в течение суток к Земле начнут поступать первые выбросы плазмы из этих групп пятен. Воздействие может быть в диапазоне от G2 до G3, что может вызвать самую сильную бурю за последние несколько месяцев.

Вместе с тем исследователи отметили, что вращение Солнца уводит активные центры с линии Земли на запад.

"К выходным (4–5 июля. – Прим. ред.) это, по-видимому, приведет к полной "стерилизации" ситуации – группы пятен окажутся настолько далеко, что даже вспышки рекордной силы уже не смогут повлиять на Землю", – заключили ученые.

В среду, 1 июля, на Солнце произошли три сильные вспышки. Первые две класса M1.3 и M1.4 выявили в группах пятен 4475 и 4479 соответственно. Третья вспышка мощностью M5.9 и продолжительностью 37 минут была зарегистрирована в группе пятен 4475.

Спустя сутки ученые сообщили о еще одном мощном взрыве, достигшем высшего класса X. Частые сильные вспышки обусловлены влиянием нескольких групп пятен на звезде. По словам ученых, их "плющит".