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01 июля, 09:37

Наука

Самая сильная с марта магнитная буря ожидается на Земле 2 июля

Фото: 123RF.соm/alonesdj

Магнитная буря, вызванная облаком плазмы от вспышки на Солнце класса Х1.1, может обрушиться на Землю в четверг, 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Мощнейшая вспышка с начала июня на звезде была зафиксирована в ночь на 1-е число.

Ученые пояснили, что, несмотря на умеренную силу взрыва, удар будет ощутимым из-за расположения активных солнечных центров на линии Солнце – Земля. При этом вероятность появления бурь и радиационных штормов высшего уровня остается низкой.

"И даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны. <...> Произошедшая буря ожидается самой сильной с марта текущего года", – обратили внимание в лаборатории.

Согласно прогнозу, облако плазмы, возникшее в результате вспышки, достигнет планеты в период с 09:00 до 00:00 по московскому времени.

Накануне, 30 июня, ученые зафиксировали на Солнце гибель неизвестной кометы. Уточнялось, что космический объект не имеет ни имени, ни номера в каталоге. Кроме того, лаборатория солнечной астрономии опубликовала видеозапись с распадом крупного пятна на звезде. На кадрах также можно было увидеть возникновение новой активной области к северу от солнечного экватора.

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