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25 июня, 17:41

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MNRAS: астрономы обнаружили "пушистые" планеты в созвездии Летучей Рыбы

Астрономы обнаружили "пушистые" планеты в созвездии Летучей Рыбы

Фото: NASA/Daniel Rutter

Международная группа астрономов под руководством специалистов Оксфордского университета обнаружила две редкие экзопланеты в южном созвездии Летучей Рыбы, чья плотность сопоставима с сахарной ватой. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Выяснилось, что газовые гиганты TOI-791 b и TOI-791 с, которые расположены примерно в 1 100 световых годах от Земли, по размеру сопоставимы с Юпитером, но их плотность в 28–35 раз меньше его.

Их плотность составляет 0,022 и 0,027 унции на кубический дюйм. В это же время плотность Земли составляет 3,18, а Юпитера – 0,76. Чрезвычайно низкая плотность объектов делает их интересными для изучения процесса формирования и развития планетных систем.

Астрофизик из Оксфордского университета Джордж Дрансфилд, выступивший соавтором исследования, отметил редкость подобного явления. На текущий момент известно лишь небольшое количество таких "пушистых" планет, а еще реже удается найти сразу два таких объекта в одной системе.

Открытие стало возможным благодаря многолетним наблюдениям с использованием телескопа ASTEP, расположенного в Антарктиде. Также удалось выяснить, что обе планеты находятся в редком орбитальном резонансе 5:3. Это означает, что за время пяти оборотов внутренней планеты вокруг звезды внешняя успеет совершить три оборота.

Ученые считают, что обе планеты сформировались из одного протопланетного облака газа и пыли вокруг молодой звезды. В дальнейшем ученые планируют изучить состав их атмосфер с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб".

Ранее школьники из Москвы обнаружили уникальное поведение звезды в созвездии Лебедя. 10-классники Антон Шипулин и Андрей Щепановский увидели, что звезда BMAM-V372 проявляет сразу три характерных особенности изменений блеска одновременно. Такое явление встречается впервые, указывал их научный руководитель и педагог Денис Денисенко.

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