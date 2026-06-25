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Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Геомагнитное событие с умеренными возмущениями зафиксировали около 00:00 по московскому времени. Уровня бури оно достигло примерно в 06:00.

Как пояснили ученые, причиной явления стал ускоренный рост скорости солнечного ветра, вызванный корональной дырой.

Ранее ученые предположили, что солнечная активность в ближайшее время может снизиться до нулевых значений. Это случится после того, как энергия в единственной действующей группе пятен 4465 на звезде иссякнет.

Специалисты отметили, солнечная активность впадает в традиционную летнюю спячку, к которой на этот раз добавляется общая ситуация спада солнечного цикла. Тем не менее на звезде были зафиксированы несколько крупных протуберанцев, которые, однако, не представляют опасности для Земли.