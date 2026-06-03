Вспышка класса Х произошла на Солнце впервые с 24 апреля

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Вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце 3 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Уточняется, что вспышка Х1.0 возникла в 14:28 по московскому времени. Это произошло впервые с 24 апреля.

О первом за 1,5 месяца сильном взрыве на поверхности звезды стало известно утром 3 июня. Тогда явление достигло класса М9.3.

Вторая вспышка балла М7.8 возникла спустя несколько часов. Ее продолжительность составила 27 минут.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что график солнечных вспышек похож на кардиограмму. На графике видно, как через определенные промежутки на звезде происходят взрывы разной мощности.