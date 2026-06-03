Самая сильная за 1,5 месяца вспышка произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Вспышка класса М9.3 произошла на Солнце минувшей ночью. Она стала сильнейшей за 1,5 месяца, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По информации ученых, вспышка была зарегистрирована 3 июня в 04:36 по московскому времени. Она является самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня Х. В данном случае до порога Х не хватило около 7%.

При этом еще сутки назад обстановка на поверхности звезды не давала никаких намеков на то, что может случиться подобный взрыв, указали в лаборатории. Ситуация на Солнце начала осложняться в середине 2 июня. С тех пор там примерно каждые семь часов фиксируются вспышки, а их интенсивность нарастает. Следующую, уже максимального уровня Х, исследователи ожидают около полудня 3 июня.

В пресс-службе добавили, что ночная вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, просто некуда больше лететь, кроме как к Земле.

"Но объективные средства контроля <...> выброс плазмы пока не подтверждают. Пока вспышка считается безобидной", – уточнили в ИКИ РАН.

Ранее на обратной стороне Солнца нашли крупную активную область. Она возникла на краю слева на востоке, однако в ней полностью отсутствует энергия. Специалисты пока не установили причину этого явления.

Там же, на обратной стороне звезды, появилась огромная группа пятен, которая может стать одной из самых опасных за последние годы. За ней наблюдает космический аппарат Solar Orbiter.