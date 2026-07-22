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22 июля, 10:35

Происшествия

Уголовное дело возбудили после исчезновения 13-летней девочки в Подмосковье

Фото: Следственный комитет РФ

В подмосковном Серпухове следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Подмосковья.

По данным ведомства, девочка вышла из частного дома в городе Пущино, где проживала вместе с семьей, и не вернулась.

Следователи и криминалисты совместно с оперативниками осмотрели место происшествия и изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. Также были проведены допросы матери, бабушки пропавшей и других свидетелей. У родственников взяли образцы буккального эпителия для генетической экспертизы.

В прокуратуре Московской области уточнили что, по словам матери, девочка отправилась искать потерянную сережку, а мобильный телефон оставила дома. Ведомство контролирует ход расследования и проведение оперативно-разыскных мероприятий.

Местонахождение ребенка неизвестно с 19 июля. В настоящее время продолжаются разыскные мероприятия с участием поисковых отрядов.

Рост несовершеннолетней составляет 146 сантиметров. У нее среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения девочка была одета в черную кофту, черные джинсы и кроссовки аналогичного цвета.

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