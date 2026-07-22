Шестерых пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области доставят на лечение в Москву

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Шестерых жителей Белгородской области, пострадавших в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозят в Москву на лечение. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в MAX.

"К сожалению, они находятся в тяжелом состоянии, но мы делаем все возможное и верим в лучшее", – рассказал он.

Как ранее сообщал Шуваев, за сутки, с 20 по 21 июля, противник атаковал регион 153 раза. Ранены оказались 77 местных жителей, погибли девять.

До этого украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Шебекине. В результате погибли пять человек, еще 27 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.