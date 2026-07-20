5 человек погибли при атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Шебекине Белгородской области погибли 5 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"В результате бесчеловечной и подлой атаки погибли 5 ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: 4 женщины и мальчик скончались от полученных травм", – написал он.

Личности погибших устанавливаются. При этом еще 23 человека пострадали. Один из них – 17-летний подросток.

Их доставили в Шебекинскую районную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Состояние 3 человек оценивается как крайне тяжелое.

После стабилизации их планируется перевезти в белгородские медучреждения, добавил врио губернатора. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Ранее украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в поселке Дубовое Белгородской области. Сообщалось о 5 пострадавших.

16-летняя девушка была доставлена на стационарное лечение в детскую областную клиническую больницу. Двоих мужчин отвезли в городскую больницу № 2 Белгорода, один из них был в тяжелом состоянии. Еще двух пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой. Кроме того, в результате атаки погиб мужчина.