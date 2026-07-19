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19 июля, 09:08

Происшествия

В Курске 4 многоквартирных дома оказались поражены из-за атаки БПЛА

Фото: МАХ/"Александр Хинштейн"

Беспилотники ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в Курске. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

"На улице Мыльникова повреждены квартиры в одном подъезде на трех верхних этажах. На проспекте Дериглазова в двух домах повреждены фасады, на проспекте Победы из-за атаки загорелась квартира", – написал он.

Также повреждения получили автомобили.

Жильцов этих домов эвакуировали. Известно об одной пострадавшей. Она получила акубаротравму из-за взрывной волны. Женщине оказали первую помощь, решается вопрос о ее госпитализации. Оперативные службы работают на месте происшествия.

"Как только они завершат работу, начнется подомовой обход – всем собственникам пострадавшего имущества обязательно окажем помощь и отремонтируем поврежденные дома", – подчеркнул Хинштейн.

Власти разместят людей на время ремонта в пунктах временного пребывания или компенсируют аренду жилья.

Кроме того, ВСУ ударили по Льгову. Они атаковали автобус, остановку и продуктовый магазин.

Два человека пострадали. Речь идет о мужчине, который оказался рядом с магазином, и водителе автобуса. Им оказали первую помощь. Известно, что один из них – гражданин Белоруссии.

Ранее на этой неделе Хинштейн сообщал, что 77-летняя жительница Льговского района получила ранения из-за взрыва боеприпаса. Ее экстренно госпитализировали в Курск для лечения.

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