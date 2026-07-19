Движение по внутренней стороне ТТК затруднено из-за ДТП с разливом нефтепродуктов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Рижского вокзала затруднено из-за ДТП с разливом горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что движение на месте происшествия осуществляется по одной полосе из четырех. Движение затруднено на 1,4 километра. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы. Авария произошла на пересечении Щелковского шоссе и улицы 15-я Парковая. Там столкнулись два автомобиля.

