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19 июля, 16:18

Экономика

Мантуров заявил, что российская металлургия занимает одно из ведущих мест в мире

Фото: ТАСС/Александр Река

Российская металлургия по-прежнему входит в число мировых лидеров отрасли, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в беседе с ТАСС.

По словам Мантурова, отечественная металлургия стабильно входит в число пяти крупнейших производителей металлопродукции. Это стало итогом десятилетий инвестиций в развитие производственных мощностей, а также высокого технологического уровня заводов и качества продукции.

Несмотря на ограничения в этой отрасли, металлурги РФ сохраняют репутацию надежных поставщиков и продолжают работать с широким кругом партнеров за рубежом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что текущая экономическая ситуация в России остается в целом стабильной. О тех трудностях, которые переживает экономика, всем хорошо известно, указывал он. Также он выразил уверенность в том, что темпы роста экономики государства в данный момент недостаточны.

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