03:21Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 27 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы ПВО сбили еще 12 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на понедельник, 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр подчеркнул, что на месте падения фрагментов дронов задействованы экстренные службы города.
До этого Собянин сообщил о нейтрализации 15 дронов, направлявшихся в столицу. В местах падения обломков продолжают работу экстренные службы.
В связи с информацией об атаке БПЛА воздушные гавани Москвы Внуково и Домодедово ременно ввели ограничения на работу. Полеты выполняются исключительно по согласованию с компетентными органами.