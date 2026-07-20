Собянин сообщил об отражении атаки уже 27 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО сбили еще 12 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на понедельник, 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что на месте падения фрагментов дронов задействованы экстренные службы города.

До этого Собянин сообщил о нейтрализации 15 дронов, направлявшихся в столицу. В местах падения обломков продолжают работу экстренные службы.

В связи с информацией об атаке БПЛА воздушные гавани Москвы Внуково и Домодедово ременно ввели ограничения на работу. Полеты выполняются исключительно по согласованию с компетентными органами.