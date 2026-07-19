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19 июля, 22:26

Политика

МИД РФ призвал МАГАТЭ дать оценку удара по строящейся АЭС в Иране

Фото: ТАСС/Zuma/Rouzbeh Fouladi

Россия исходит из того, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало удар по строящейся в Иране АЭС и даст ему оценку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самого решительного осуждения заслуживает то, с какой циничной легкостью ядерные объекты заносятся атакующими в список целей для военных ударов вопреки международному праву, в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Ранее сообщалось, что строящаяся атомная электростанция "Дарховейн" на юго-западе Ирана подверглась ударам со стороны Вооруженных сил США. Удар был нанесен несколькими снарядами в ночь на 19 июля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. 14 июня стороны достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум.

Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по республике в качестве ответной меры на атаки Ирана по трем гражданским судам в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп указывал, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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