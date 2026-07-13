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13 июля, 07:24

Политика

Иран заявил об уничтожении ряда военных объектов США в Кувейте

Фото: Getty Images/NurPhoto/Costfoto

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешной атаке на военные объекты США в Кувейте. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на официальное заявление иранского подразделения.

Отмечается, что удары были нанесены в рамках третьего этапа операции "Возмездие". Силами воздушно-космических войск КСИР были поражены цели на двух американских авиабазах.

На базе Али-Салем утверждается об уничтожении топливных резервуаров и зенитно-ракетного комплекса Patriot. Кроме того, сообщается о выводе из строя стратегической радиолокационной системы FPS на базе Ахмед аль-Джабер.

До этого американские военные нанесли новую серию ударов по объектам в Иране. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что операция проводится с целью дальнейшего ослабления способности Ирана атаковать коммерческие суда и мирных моряков, следующих через Ормузский пролив.

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