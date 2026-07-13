Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Швейцарский домик в усадьбе Кусково впервые откроют для посещения. Он является объектом культурного наследия федерального значения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Открытие пройдет 15 июля. В этот день для посетителей будет доступна первая выставка павильона, посвященная последнему владельцу усадьбы и его роли в сохранении исторического наследия.

Гости увидят предметы декоративно-прикладного искусства и редкие документы из фондов музея-заповедника "Останкино и Кусково", а также копии фотографий из собраний Государственного исторического музея и Эрмитажа, рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В частности, выставка "Граф С. Д. Шереметев: страницы жизни" раскроет основные этапы биографии владельца усадьбы и подчеркнет особую роль Кускова в его судьбе. Экспозиция будет состоять из четырех разделов, соответствующих различным периодам жизни графа.

Выставка разместится на втором этаже Швейцарского домика. "Граф С. Д. Шереметев: страницы жизни" станет первой экспозицией в истории павильона: с момента передачи здания в ведение музея и до реставрации здание использовалось для административных целей.

Экспозицию можно посетить в составе экскурсионной группы до 27 июня 2027 года. Билеты продаются в кассе музея и в сервисе "Мосбилет".

Граф Сергей Шереметев известен как государственный и общественный деятель, историк и издатель. Он владел множеством имений, однако Кусково – единственная усадьба, которую он посещал на протяжении всей жизни. Главной задачей Шереметева в Кускове было сохранение усадьбы и придание ей особого мемориального статуса для рода Шереметевых.

Швейцарский домик построили в 1870-х годах по проекту архитектора Николая Бенуа. Это единственный сохранившийся павильон XIX века в усадьбе Кусково. В 2025-м прошла комплексная реставрация здания. Специалисты отремонтировали отмостку и цоколь, двери и окна, привели в порядок печи, выполнили дренаж и другие работы.

Между тем завершение реставрации ресторана "Золотой колос" на ВДНХ запланировано на первый квартал следующего года. К этому сроку закончат основные работы, чтобы павильон мог принимать посетителей уже в весенне-летнем сезоне. Здание будет возвращено к своему историческому облику по архивным документам.