В ГД предложили дать отцам право на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка

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В России могут дать отцам право на оплачиваемый отпуск на 14 дней в течение первых трех месяцев со дня рождения или усыновления ребенка. Соответствующую инициативу главе Минтруда Антону Котякову направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости.

По мнению Чернышова, это позволит семье самостоятельно выбрать наиболее востребованный период получения поддержки.

"Сразу после родов, после выписки матери и ребенка из медицинской организации, во время первых медицинских обследований новорожденного либо позднее, когда помощь особенно необходима", – отметил вице-спикер.

Он также указал на то, что первые месяцы после появления ребенка являются наиболее сложным периодом. Принятие инициативы будет способствовать формированию ответственного родительства и достижению национальных демографических целей.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее рассказала, что на сегодняшний день в отпуске по уходу за ребенком уже находятся около 40 тысяч мужчин. Она подчеркнула, что такой выбор часто обусловлен высокой зарплатой или развивающейся карьерой женщины.