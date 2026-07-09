Обвиняемая в убийстве дочери жительница Ачинска рассказала о своих мотивах

Жительница Ачинска призналась в убийстве 5-летней дочери, сообщили в Следственном комитете. Женщина задушила ребенка из-за оскорблений в свой адрес, после чего отправилась автостопом по Сибири. Все подробности – в материале Москвы 24.

"По пути решила убить"

Фото: телеграм-канал Kras Mash

Ачинский городской суд заключил под стражу мать пятилетней девочки, которую обвинили в убийстве 5-летней дочери. Женщина ушла с ней из дома 27 июня, после чего обе пропали. Мать девочки затем видели в Красноярске и Томске, но уже одну, а 5 июля тело ребенка обнаружили неподалеку от железной дороги в Ачинске. Через два дня женщину задержали в одном из торговых центров Новосибирска – она засветилась на камерах наблюдения.

Вечером 8 июля в региональном Следственном комитете сообщили, что мать погибшего ребенка призналась в преступлении. Во время допроса она рассказала, что предложила дочери сходить в магазин, после чего отвела ее к железнодорожным путям. Там она задушила девочку, ударила прутом в область шеи и скрыла тело в траве на насыпи. Затем она отправилась автостопом по городам Сибири.

"Мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения фигурантки к ее матери, супругу и погибшей дочери", – говорится в сообщении ведомства.





из сообщения ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно. Пошла в магазин за новой сим-картой и по пути решила убить.

Также женщина заявила следователям на допросе, что ее близким постоянно не нравилось ее поведение и поступки, на почве чего возникали скандалы. Однако муж обвиняемой заявил, что ссор с женой накануне ее ухода из дома вместе с ребенком не было. Также семья не состояла на учете как неблагополучная.



Матери девочки предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Также женщине назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

В то же время прокуратура региона сообщила ТАСС, что женщина ранее получала медицинскую помощь в Красноярском краевом психоневрологическом диспансере № 1. С 2026 года ей было назначено консультативное лечение в связи с органическим эмоционально-лабильным расстройством. Это заболевание, при котором характерны проблемы с памятью и резкие перепады настроения.

При этом пациентка периодически наблюдалась у врачей с 1998 года. В связи с этим ведомство проверит органы профилактики на надлежащее исполнение обязанностей и качество оказания женщине психиатрической помощи.

"Большое наказание – перебор"

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Женщина подробно рассказала, как совершила преступление: ее показания на месте убийства опубликовал региональный Следком в своем канале в МАХ.



(возле железнодорожных путей – Прим. ред.) , чтобы нашли ее труп и похоронили. <...> Она звала на помощь, потом перестала подавать признаки жизни, но у меня было такое чувство, что она еще жива. <...> Потом она перестала сопротивляться, и я продержала ее так еще 15 минут.

обвиняемая в убийстве дочери в Ачинске Все произошло довольно быстро. Я решила ее тут убить, чтобы нашли ее труп и похоронили. <...> Она звала на помощь, потом перестала подавать признаки жизни, но у меня было такое чувство, что она еще жива. <...> Потом она перестала сопротивляться, и я продержала ее так еще 15 минут.

В зале суда женщина заявила журналистам, что дочь сама спровоцировала убийство, так как издевалась над ней.

"Обзывала, унижала, говорила, что я дура никчемная", – сказала жительница Ачинска.

По ее словам, она не раз пыталась уйти от мужа, но в семью ее возвращала мать. При этом прием таблеток, который ей назначали врачи в связи с психическим состоянием, она якобы не прекращала.

Подозреваемая согласилась, что виновна, но наказания, по личному убеждению, заслуживает "самого обычного".





обвиняемая в убийстве дочери в Ачинске Маленького я не заслуживаю, а большое – тоже перебор. Особенно с учетом того, что они все сами виноваты.

Также она призналась, что после содеянного пыталась покончить жизнь самоубийством, но испугалась остаться инвалидом.



Очевидец задержания женщины рассказала "КП-Новосибирск", что в этот момент мать погибшей девочки выглядела абсолютно безэмоциональной.

"Она была в странной голубой куртке, с капюшоном на голове, в такую жару это выглядело очень странно. Шла она без истерики, вообще никаких эмоций на лице, была спокойной даже до жути", – поделилась жительница Новосибирска.

Родственники обвиняемой не стали отрицать ее проблемы с психикой. При этом отец женщины Федор Поздеев рассказал РЕН ТВ, что и представить не мог, что его дочь способна на такое.

"Я знаю ее 50 на 50, но чтобы вот так вот, за железную дорогу выкинуть... Это наше солнышко. Мы все бы сделали для нее", – сказал мужчина.

В свою очередь, мать 32-летней женщины при разговоре с журналистами телеграм-канала Kras Mash заявила, что ее дочь так или иначе виновата в смерти внучки.

"Навряд ли она на мои слова отреагирует. Потом будет видно. В любом случае она виновата", – указала мать обвиняемой.

В то же время соседка женщины Екатерина Беллер отметила в разговоре с РЕН ТВ, что обстановка в семье погибшей девочки была спокойной.





соседка семьи Она с ребенком гуляла, на автобус ходила всегда. Таких прямо скандалов громких не было. Я видела, что дернуть она ее максимум могла.

При этом, по данным СМИ, женщина ранее не раз уходила из дома вместе с дочерью. В связи с этим ей даже запретили забирать ребенка из детского сада.

