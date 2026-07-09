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09 июля, 16:02

Культура

"Мосбилет" сделал подборку лучших экскурсий по кинопарку "Москино"

Фото: "Московские сезоны"/пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Сервис "Мосбилет" сделал подборку лучших экскурсий по кинопарку "Москино". За несколько часов гости могут побывать в разных эпохах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, во время экскурсии "Прогулка по Древней Руси" можно увидеть декорации "Русский средневековый город", "Соборная площадь", "Древнерусский город" и "Палаты князя Андрея". Гиды расскажут гостям о великих женщинах Древней Руси и раскроют секреты киномастерства.

Автобусно-пешеходная экскурсия по кинопарку позволит увидеть декорации для современных фильмов – от исторических драм до блокбастеров. Длина маршрута – 5 километров. Он охватывает площадки, воссоздающие русскую деревню, послевоенную Москву и европейские города.

В ходе экскурсии "Киноперформанс", рассчитанной на организованные группы до 25 человек, гостей ждут импровизированные сцены и игровые задания. Им предстоит восстановить обгоревший сценарий, заглянуть на съемочные площадки, разгадать загадки, распознать персонажей и восстановить их реплики.

Купить билеты на экскурсии можно в сервисе "Мосбилет". Проект "Лето с "Мосбилетом" дает дополнительную скидку по специальным промокодам.

В свою очередь, столичные музеи подготовили насыщенную программу для москвичей и туристов. Гостей ждут выставки, концерты, лекции, прогулки по городу, интерактивные программы и бесплатные мероприятия в рамках Московской музейной недели.

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