Почти 4 тысячи москвичей оформили новые квартиры по реновации в Бабушкинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти четыре тысячи жителей Бабушкинского района оформили документы на квартиры в новостройках по программе реновации, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

По словам заммэра, это уже более четверти от всех участников программы в столичном районе. Первыми новоселами стали жители четырех устаревших зданий на улицах Осташковской и Летчика Бабушкина. Предложения равнозначного жилья они получили от города в июне 2018 года.

"Сейчас уже переехали или продолжают переезжать жители 31 дома", – рассказал Ефимов.

Большая часть договоров на новое жилье оформлена в 2023 году, указала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева. По ее словам, тогда жилье в новостройках на Осташковской и Радужной улицах получили более 1,6 тысячи москвичей. В целом к переселению по реновации приступили уже свыше 4,9 тысячи москвичей.

"Оформлять документы, необходимые для переезда, участникам программы помогают специалисты столичного департамента городского имущества", – сказала Соловьева.

Жилье в новых домах отличается от устаревших пятиэтажек просторными планировками, готовым ремонтом, установленной сантехникой и осветительными приборами. Придомовые территории вокруг новостроек благоустроены. Во дворах оборудованы игровые и спортивные площадки, предусмотрены зоны для спокойного отдыха.

Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации на юге Москвы передали под заселение 40 новых жилых домов. Общая площадь сооружений превысила 500 тысяч квадратных метров. Больше всего жилья сдали в районе Царицыно – почти 195 тысяч "квадратов". На втором месте оказался Нагорный район с более чем 60 тысячами квадратных метров.

