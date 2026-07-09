Эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая россиянам сообщения о якобы произошедшем ДТП с участием родственников или знакомых. Об этом сообщили эксперты столичного проекта "Перезвони сам".

Как отметила руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина, мошенники рассчитывают на сильные эмоции человека и желание как можно быстрее помочь близким.

"Если вы получили подобное сообщение, не переходите по ссылкам и не продолжайте диалог. Лучше перепроверьте информацию, позвонив родственникам лично", – подчеркнула Шилина.

По словам специалистов, чаще всего пользователю приходит сообщение якобы от родственника или друга, чей аккаунт уже взломан. В переписке присылают ссылку на материалы с места аварии, в том числе поддельные фотографии или видеоролики, а также документы. На самом деле она ведет на фишинговый сайт, где жертву просят ввести персональные данные, после чего злоумышленники получают доступ к банковским счетам и аккаунтам.

В другом случае ссылка запускает на смартфоне вредоносную программу, которая позволяет мошенникам получить полный контроль над устройством.

Еще один вариант схемы – рассылка сообщений в домовые, родительские и другие групповые чаты. Пользователям предлагают открыть файл с громким названием вроде "Кадры с места ДТП" или "Ужасающие подробности аварии", однако внутри скрывается вредоносное программное обеспечение.

Также аферисты могут приглашать пользователей в специально созданные группы в мессенджерах, где публикуют несколько подставных новостей для создания доверия, а затем предлагают скачать запись происшествия. После загрузки такого файла злоумышленники получают доступ к телефону, могут оформлять кредиты, проводить финансовые операции, списывать деньги и рассылать вредоносные файлы уже от имени владельца устройства.

Эксперты порекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать файлы из непроверенных источников и устанавливать приложения только из официальных магазинов. Если тревожное сообщение пришло от знакомого, информацию следует проверить, связавшись с ним напрямую по телефону.

Ранее в МВД рассказывали, что принцип нулевого доверия в настоящее время считается наиболее актуальной стратегией кибербезопасности. Основная идея подхода выражается простой формулой: "Никогда не доверяй, всегда проверяй". Крайне важно проявлять бдительность: не стоит слепо верить ни сказанному, ни увиденному или услышанному через электронные устройства.