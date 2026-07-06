В МВД назвали Zero Trust самой современной стратегией кибербезопасности

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Принцип нулевого доверия (Zero Trust. – Прим. ред.) в настоящее время считается наиболее актуальной стратегией кибербезопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что основная идея подхода выражается простой формулой: "Никогда не доверяй, всегда проверяй".

"Самая современная стратегия кибербезопасности сегодня – это принцип нулевого доверия или Zero Trust", – пояснили в МВД.

При этом в министерстве добавили, что в условиях распространения социальной инженерии этого принципа уже недостаточно.

В пресс-центре уточнили, что крайне важно проявлять бдительность: не стоит слепо верить ни сказанному, ни увиденному или услышанному через электронные устройства. Существует реальная угроза подделки внешних признаков и голосов, поэтому всегда требуется дополнительная проверка.

Ранее Владимир Путин подписал закон, вводящий тревожную кнопку на "Госуслугах", чтобы граждане могли сообщать о случаях мошенничества. Сигнал от нее окажется в государственной информационной системе. После этого банки, правоохранительные органы и операторы связи будут знать о том, что человека обманули.

