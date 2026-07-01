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01 июля, 14:43

Безопасность

Эксперты проекта "Перезвони сам" напомнили правила безопасных онлайн-покупок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты проекта "Перезвони сам" подготовили рекомендации, которые помогут москвичам избежать мошенничества при покупках в интернете. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты посоветовали в первую очередь внимательно проверять продавцов, пользоваться встроенными механизмами безопасной сделки и не переводить деньги напрямую незнакомым людям.

"Мошенники часто манипулируют покупателями, желающими получить товар быстрее или с дополнительной скидкой, поэтому пытаются увести общение в сторонние мессенджеры", – рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

По ее словам, злоумышленники предлагают перевести деньги по номеру карты или телефона либо присылают фишинговые ссылки на поддельные формы оплаты. Чтобы избежать подобных схем, эксперт порекомендовала оформлять покупку полностью внутри торговой площадки, где действует механизм безопасной сделки.

При заказах в интернет-магазинах специалисты посоветовали проверять информацию о продавце, обращать внимание на наличие юридических данных, изучать отзывы и с осторожностью относиться к слишком низким ценам. На маркетплейсах следует использовать встроенные инструменты безопасности, в том числе подтвержденные профили продавцов и внутренние сервисы оплаты.

Эксперты также напомнили, что нельзя сообщать посторонним пароли, одноразовые коды и реквизиты банковских карт, переходить по подозрительным ссылкам из писем и мессенджеров, а для защиты аккаунтов рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию и сложные уникальные пароли. Для онлайн-покупок также желательно завести отдельную банковскую карту и всегда проверять адрес сайта перед оплатой.

Ранее москвичей предупредили о мошеннических QR-кодах в парках и на летних верандах якобы для доступа к городскому Wi-Fi. При переходе по ним пользователи рискуют попасть на фишинговый сайт, который может использовать персональные данные в мошеннических целях.

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