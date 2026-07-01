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01 июля, 15:33

Политика

Трамп выразил соболезнования после смерти солиста Village People

Фото: Getty Images/Andrew Harnik

Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной солиста диско-группы Village People Виктора Уиллиса. Пост размещен на его странице в соцсети Truth Social.

Президент США охарактеризовал музыканта добрым и жизнерадостным человеком, а также добавил, что тот радовался использованию своего хита Y.M.C.A. на политических митингах.

Трамп обратил внимание на возросшую популярность композиции спустя десятилетия после выхода, а также упомянул, что Уиллис и его группа неизменно поддерживали его политические инициативы.

"Мы будем думать о Викторе каждый раз, когда играет Y.M.C.A., как сегодня и всю эту праздничную неделю 4 июля", – добавил глава Белого дома.

Смерть Уиллиса наступила 30 июня после тяжелой, но непродолжительной болезни. По уточнению супруги исполнителя Карен Хафф-Уиллис, речь идет об агрессивном заболевании. Певцу было 74 года, причем до своего 75-летнего юбилея он не дожил один день.

Широкую популярность Уиллис обрел как сооснователь группы Village People, в которой выступал в качестве вокалиста и соавтора песен. Также он запомнился поклонникам по разнообразным образам во время выступлений. Например, он представал моряком, полицейским, а также примерял на себя костюмы ковбоев, коренных американцев и строителей.

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