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01 июля, 16:23

Шоу-бизнес

Рэпер Гуф вступил в партию "Новые люди"

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) стал членом партии "Новые люди" в ходе предвыборного съезда. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

При этом, как следует из федерального списка кандидатов, а также списка кандидатов по одномандатным округам, с которыми ознакомился ТАСС, рэпер не включен в списки от "Новых людей" на выборы в Госдуму.

Однако, по данным источника, близкого к партии, Гуф может курировать проект, направленный на помощь наркозависимым.

Ранее в отношении рэпера три раза возбуждали уголовные дела о наркотиках. Музыкант привлекался к ответственности по статье о незаконном приобретении или хранении запрещенных веществ в 1998, в 1999 и в 2000 годах.

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