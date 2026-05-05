Рэпер Гуф прокомментировал закрытие своего уголовного дела

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) прокомментировал закрытие своего уголовного дела. В беседе с Super он признался, что, безусловно, рад такому исходу.

По словам рэпера, он надеялся на благоприятный итог, но до последнего не верил в него. Также Гуф отметил, что больше не будет драться на улице, и пообещал "подзавязать" с прямыми эфирами.

Экс-супруга рэпера, блогер и бизнесвумен Айза Анохина в своем телеграм-канале также выразила радость в связи с закрытием дела в отношении Гуфа и написала, что их общий сын Сэм теперь сможет увидеться с отцом.

Ранее Мособлсуд прекратил уголовное дело о самоуправстве в отношении рэпера. Защита артиста просила прекратить преследование в связи с примирением сторон.

Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в октябре 2024 года в деревне Малые Горки Московской области. Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время конфликта в банном комплексе избили брата администратора и забрали его телефон.

Согласно одной из версий, исполнитель приставал к девушке-администратору, а по другой версии – отказался платить. Также обсуждалось, что конфликт разгорелся из-за запрета на курение в помещении.

Сначала Гуф и Саруханян не признавали свою вину. Во время разбирательств гособвинение запросило рэперу наказание в виде 2 лет условного лишения свободы. Суд приговорил исполнителя к 1 году условно за самоуправство, однако в связи с примирением сторон дело было прекращено.