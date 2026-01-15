Блогер Айза рассказала, что отправила сына к рэперу Гуфу в Москву

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Блогер Айза отправила 15-летнего сына Сэма одного с Бали в Москву к его отцу, рэперу Гуфу (Алексею Долматову. – Прим. ред.). Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Она отметила, что ей было нелегко отпускать сына одного на самолет, однако надо смириться с тем, что он уже вырос.

Айза рассталась с Гуфом, когда Сэму было 3 года. Она призналась, что ребенок рос среди скандалов – ему приходилось видеть отца в разных состояниях и утешать мать. Блогер рассказала, что психологически травмировала сына, поэтому теперь исправляет свои ошибки.

По ее словам, некоторое время ребенок не общался с отцом, к чему она отнеслась с пониманием, но всегда говорила Сэму, что Гуф его любит. Спустя некоторое время мальчик возобновил контакт с рэпером.

Ранее стало известно, что Айза выйдет замуж в третий раз. Ее избранник Степан Кузьменко, который младше знаменитости на 10 лет, сделал Айзе предложение во время съемок реалити-шоу "Ставка на любовь". Он заявил, что хочет прожить с телеведущей счастливую жизнь.

Сама блогер не подозревала о планах возлюбленного. По ее словам, она даже хотела расстаться с ним. Несмотря на это, Айза согласилась выйти замуж за Кузьменко.

