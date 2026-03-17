02:35

Более 250 человек погибли от ударов Пакистана по Кабулу

Фото: ТАСС/EPA/QUDRATULLAH RAZWAN

Свыше 250 человек погибли и еще более 400 пострадали из-за ударов Пакистана по столице Афганистана Кабулу в понедельник, 16 марта. Об этом сообщает издание TOLO News со ссылкой на афганский Минздрав.

По данным местных властей, пакистанские силы обстреляли реабилитационный центр Кабула, что привело к большому числу погибших и раненых. Правительство Афганистана пообещало жестко ответить на эти удары.

Вооруженные столкновения между пакистанскими и афганскими военными начались 26 февраля в шести приграничных зонах и вблизи границы Дюранда. Авиация Пакистана атаковала военную инфраструктуру, а силы Афганистана начали контрнаступление в восточных провинциях.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф после этого сообщил о начале войны с Афганистаном, обвинив его в "экспорте терроризма" в другие государства.

27 февраля бои на границе между Афганистаном и Пакистаном продолжились. В частности, удар был нанесен по военной базе пакистанской армии в районе города Наушера в провинции Хайбер-Пахтунхва.

