Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 17:25

Политика
Главная / Новости /

Медведев: народная программа "Единой России" получила более 850 тыс предложений

Фото: kremlin.ru

Граждане уже направили свыше 850 тысяч предложений в народную программу фракции "Единая Россия". Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума "Единая Россия. Есть результат!".

По его словам, сейчас партия собирает предложения в программу, рассчитанную до 2031 года. Из поступивших инициатив 366 тысяч были собраны онлайн.

Сбор предложений для народной программы ЕР начался 19 февраля. Свои инициативы могут прислать все желающие граждане. Эксперты изучат предложения для составления нового предвыборного документа.

Первый форум "Есть результат" состоялся 5 февраля в Челябинске. Участие в нем принял секретарь генерального совета ЕР Владимир Якушев, который подчеркнул, что ключевая задача заключается в ведении прямого и открытого диалога с россиянами, опираясь на определенные результаты работы и честно обсуждая важные вопросы.

политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика