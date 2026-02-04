Форма поиска по сайту

04 февраля, 17:37

Политика

"Единая Россия" подведет итоги по работе народной программы

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

"Единая Россия" проведет серию региональных форумов, на которых подведет итоги выполнения народной программы и соберет предложения для ее обновления к выборам в Госдуму 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Мероприятия пройдут под общим названием: "Есть результат". В ходе форумов партия представит основные итоги работы по программе, с которой она победила на выборах в 2021 году, а также обсудит с жителями регионов, представителями общественных организаций и экспертами инициативы для нового программного документа.

Первый форум состоится 5 февраля в Челябинске, участие в нем примет секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев. По его словам, ключевая задача – вести прямой и открытый диалог с гражданами, опираясь на конкретные результаты работы и честно обсуждая нерешенные вопросы.

"Народная программа партии позволила запустить обновление школьной инфраструктуры, социальную догазификацию, благоустраивать общественные пространства, сохранять имеющиеся и вводить новые меры соцподдержки", – подчеркнул он.

Якушев подчеркнул, что деятельность партии выстроена в связке с национальными проектами и ориентирована на долгосрочное развитие страны. При этом он отметил, что новая народная программа также будет формироваться при непосредственном участии граждан, чтобы каждый ее пункт отражал реальные запросы общества.

Партия "Единая Россия" ранее объявила о планах обновить состав своей фракции к 2026 году. Этот год будет отмечен крупными мероприятиями. Состоятся кампании по выборам в Заксобрания 39 регионов страны, в 10 административных центрах, а также муниципальные кампании в 11 субъектах.

Несмотря на обновление, партия намерена сохранить преемственность. Якушев подчеркнул, что фракция стремится к тому, чтобы в новом созыве работали эффективные и профессиональные депутаты.

