05 февраля, 17:39

Происшествия

Уральский суд арестовал мать, которая привязывала 7-летнего сына к кровати за ногу

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Суд на Урале арестовал мать, которая систематически избивала своего 7-летнего сына и надолго привязывала его за ногу к кровати. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно предварительному расследованию, обвиняемая также ставила сына коленями на сухую гречку, оставляла на длительное время раздетым на балконе в холод и била ремнем и шнуром от зарядки для телефона.

Преступления продолжались с июня 2025 по январь 2026 года, передала судебная инстанция. Женщине предъявлено обвинение по статье "Истязание". Под стражей злоумышленница пробудет до 1 апреля этого года.

Ранее стало известно, что в Пермском крае будут судить мужчину, который сажал на цепь 10-летнего пасынка. По данным регионального СУ СК, в июле 2025 года мужчина с помощью замка прикрепил цепь к ноге мальчика, а второй конец пристегнул к ножке двухъярусной кровати, в результате чего ребенок просидел на цепи целую неделю. По данным ведомства, таким образом, мужчина наказывал мальчика за провинности.

судыпроисшествиярегионы

