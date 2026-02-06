Частичное обесточивание Запорожской области произошло из-за нарушения в оборудовании

Фото: ТАСС/Максим Коротченко

Запорожская область оказалась частично обесточена в результате технологического нарушения в работе оборудования. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, сообщила пресс-служба регионального Минэнерго.

Ведомство отметило, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий.

Временное отключение электричества произошло в нескольких муниципалитетах Запорожской области вечером 6 февраля. Проблемы зафиксировали в Акимовском, Куйбышевском, Токмакском, Васильевском, Приморском и Приазовском муниципальных округах, а также в частях районов городских округов Мелитополь и Бердянск.

Спустя время к резервным источникам питания подключили социально значимые объекты. Кроме того, в регионе включили генераторы, обеспечивающие водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

При этом экстренная и неотложная помощь оказывается гражданам в полном объеме. На фоне ЧП все службы приведены в режим повышенной готовности.

