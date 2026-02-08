Форма поиска по сайту

08 февраля, 08:20

Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,6 км

Фото: ТАСС/Zuma

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11,6 километра над уровнем моря. Об этом в телеграм-канале сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"<…> эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 11,6 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на северо-запад от вулкана", – говорится в сообщении.

По данным ученых, выброс произошел в 14:08 по камчатскому времени (05:08 по московскому времени. – Прим. ред.). В связи с этим для авиации установлен красный код опасности.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на KVERT сообщили, что пепел от извергающегося вулкана выпал в поселке Козыревск Усть-Камчатского муниципального округа.

В МЧС ранее предупредили, что пепел вулкана Шивелуч может выпасть в населенных пунктах Тигильского муниципального округа. В ведомстве также добавили, что рядом с вулканом нет зарегистрированных туристических групп.

Шивелуч выбросил столб пепла на 9 километров над уровнем моря в четверг, 5 февраля. Шлейф пепла тогда протянулся на 165 километров на северо-запад от вулкана.

Новости регионов: вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на Камчатке

происшествиярегионы

