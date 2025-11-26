Форма поиска по сайту

26 ноября, 12:58

Происшествия

Маски начали выдавать жителям Усть-Камчатска из-за пепла от вулкана Безымянный

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Впадение вулканического пепла после извержения вулкана Безымянный зафиксировали в поселке Усть-Камчатск на Камчатке. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе округа.

Отмечается, что местным жителям рекомендовано использовать защитные маски, выдача которых производится в здании администрации и пожарно-спасательной части в микрорайоне Поселок Новый.

"По состоянию на 20:00 сегодня, 26 ноября, продолжается активное извержение вулкана Безымянный", – цитирует ЕДДС телеграм-канал администрации округа.

Граждан, особенно детей, призвали как можно меньше находиться на улице.

Вулкан Безымянный активизировался 25 ноября, произведя мощный выброс пепла, который поднялся на высоту 5 километров над уровнем моря. Длина шлейфа составила 54 километра.

Позже вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 150 километров в восточном направлении. Вулкану был присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Также стало известно, что пепел может осложнить авиационное сообщение над Беринговым морем и северными районами Тихого океана. Пилотов призвали быть внимательными и своевременно сообщать, если ими будет замечен пепловый шлейф.

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

