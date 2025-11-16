Вулкан Сакурадзима вновь начал извергаться в Японии

Фото: ТАСС/Visual China Group

Новое извержение японского вулкана Сакурадзима было зафиксировано в ночь на воскресенье, 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Национального метеорологического управления Японии.

Согласно данным сейсмологов, извержение сопровождалось мощным выбросом пепла и дыма, который поднялся на высоту 4400 метров над кратером. Вулканические выбросы, включая камни и сгустки лавы, разлетелись на расстояние до 1200 метров от жерла.

Местных жителей и туристов предупредили о риске выпадения вулканического пепла. Причем из-за ветра пеплопад может наблюдаться не только в непосредственной близости от вулкана, но и в отдаленных районах.

Ранее специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) предупредили, что местный вулкан Безымянный может произвести сильное извержение. По их информации, активность вулкана сопровождается мощными газо-паровыми выбросами и сходами горячих лавин. Спутниковые наблюдения фиксируют над ним крупную тепловую аномалию.