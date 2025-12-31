Нетаньяху считает, что Иран пытается восстановить ядерную программу

Фото: depositphotos/lkpro

Власти Ирана пытаются восстановить свою ядерную программу. С таким утверждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.

Он добавил, что Иран также мог вернуться к производству баллистических ракет. Вместе с тем Тегеран пока не решил "перейти черту", поскольку на него влияют предупреждения президента США Дональда Трампа, считает Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что в случае возобновления ядерной программы Иран столкнется с серьезными последствиями. По его словам, Иран якобы может наращивать ядерные мощности на новых объектах и США знают, где они расположены.

В ноябре МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении диалога по иранской ядерной программе. При этом в Тегеране не назвали страну, которая отправила данное послание.