31 декабря 2025, 04:33Политика
Нетаньяху считает, что Иран пытается восстановить ядерную программу
Фото: depositphotos/lkpro
Власти Ирана пытаются восстановить свою ядерную программу. С таким утверждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.
Он добавил, что Иран также мог вернуться к производству баллистических ракет. Вместе с тем Тегеран пока не решил "перейти черту", поскольку на него влияют предупреждения президента США Дональда Трампа, считает Нетаньяху.
Ранее Трамп заявил, что в случае возобновления ядерной программы Иран столкнется с серьезными последствиями. По его словам, Иран якобы может наращивать ядерные мощности на новых объектах и США знают, где они расположены.
В ноябре МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении диалога по иранской ядерной программе. При этом в Тегеране не назвали страну, которая отправила данное послание.