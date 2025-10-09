Делегация "Росатома" обсудила сотрудничество с Ираном в Тегеране

Фото: depositphotos/javarman

Делегация "Росатома" во главе с замглавы организации Николаем Спасским посетила с рабочим визитом Тегеран, где обсудила развитие сотрудничества с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

В частности, стороны обсудили различные вопросы, касающиеся ядерной энергетики, включая развитие сотрудничества в области реакторов малой мощности и строительства энергетических реакторов мощностью 1 250 мегаватт.

Спасский также провел встречу с вице-президентом Ирана и главой ОЭАИ Мохаммадом Эслами. Во время переговоров они обсудили визит гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева в Иран в ближайшем будущем.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия и Иран активно работают над развитием международного транспортного коридора Север – Юг. Магистраль обеспечит связанность всего Евразийского региона.

Правительство Ирана также выражало надежду на скорые поставки российского газа через Азербайджан. Тегеран уже провел переговоры с "Газпромом". При этом практически все вопросы уже были решены.