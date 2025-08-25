Иран надеется в ближайшее время начать поставки газа из России

Фото: 123RF/alekstaurus

Правительство Ирана надеется, что поставки российского газа через Азербайджан удастся начать в ближайшее время. Об этом сообщил посол исламской республики в РФ Казем Джалали в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что сейчас Тегеран ведет переговоры с "Газпромом". При этом практически все вопросы уже решены.

"Но надо найти общий язык по поводу цены. Если этот вопрос тоже решится, то все будет запущено", – добавил Джалали.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что поставки российского газа по существующей инфраструктуре через Азербайджан планируется начать в 2025 году. Объем составит до 1,8 миллиарда кубометров в год.

Также председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Иран активно работают над созданием стратегического коридора Север – Юг. Соглашение о создании международного мультимодального транспортного коридора было подписано РФ, Индией и Ираном еще в 2000 году. Целью проекта является привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и государств Персидского залива через российскую территорию в Европу.