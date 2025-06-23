МИД Ирана: Тегеран ожидает, что Москва сыграет свою роль после ударов США

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Власти Ирана ждут, что Россия сыграет свою роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по республике. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона", – цитирует его РИА Новости.

Представитель МИД напомнил, что Москву и Тегеран связывают давние дружеские связи, а также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Багаи выразил уверенность, что эскалация в регионе имеет значение для РФ как для важного игрока на международной арене.

Американские войска атаковали три ядерных объекта Ирана в ночь на 22 июня. В итоге все объекты, расположенные в Фордо, Натанзе и Исфахане, были уничтожены, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

МИД РФ осудил удары США по Ирану, обвинив Вашингтон в нарушении международного права и Устава ООН. При этом Генштаб Вооруженных сил Ирана допустил ответ на американскую агрессию. В частности, страна может ограничить судоходство в Ормузском проливе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег иранские власти от такого шага. По его словам, решение нарушить судоходство в проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого Тегерана. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также указал, что в случае закрытия Ормузского пролива цены на американских заправках могут резко вырасти.

