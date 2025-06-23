Reuters: глава МИД Ирана передаст Путину письмо с просьбой о поддержке

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передаст Владимиру Путину письмо от верховного лидера республики Али Хаменеи с просьбой о поддержке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что Тегеран якобы не впечатлен поддержкой со стороны Москвы, поэтому хотел бы, чтобы Россия сделала больше. Источники журналистов не стали уточнять, какую именно поддержку хотел бы получить Иран.

При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков положительно ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли Путин встретиться с Аракчи. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, президент РФ скоро переговорит с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани.



США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, в результате все объекты были уничтожены. Сразу после ударов он призвал Тегеран прекратить атаки на Израиль.

Российский МИД решительно осудил действия США. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Вашингтон открыл "ящик Пандоры", а последствия этого шага будут непредсказуемы.

Постпред Ирана в ООН, в свою очередь, заявил, что США развязали войну против его государства под абсурдным предлогом. Также он напомнил, что Штаты являются единственной в мире страной, которая когда-либо применяла ядерное оружие.

В Генштабе Вооруженных сил Ирана отмечали, что американская агрессия "развязала" Тегерану руки, поэтому страна вправе ответить на удары.

