Небензя заявил, что США атакой по Ирану открыли "ящик Пандоры"

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Соединенные Штаты своими ударами по иранским ядерным объектам открыли "ящик Пандоры". Последствия этого шага будут непредсказуемы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

"Мы настойчиво предлагали американским коллегам свои посреднические услуги для того, чтобы найти мирные, взаимоприемлемые решения противоречиям вокруг иранской ядерной программы. Но дипломатия нашим американским коллегам сегодня явно не нужна", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Он подчеркнул, что РФ осуждает безответственные, опасные и провокационные действия США. По словам Небензи, Вашингтон вновь продемонстрировал пренебрежение международным правом и позицией большинства мировых государств.

Власти США ради сохранения гегемонии в мире готовы на любые преступления и нарушения международного права, отметил постпред РФ. При нанесении ударов Штаты с полным безразличием отнеслись к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения, добавил дипломат.

"Вашингтон совершенно не заботят ни радиологические последствия, ни угроза для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей, включая женщин и детей в регионе и за его пределами", – сказал он.

Он назвал прошедшую атаку против Ирана колоссальным ударом по глобальному режиму нераспространения. Небензя также напомнил, что Иран в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право на развитие мирной атомной программы.

Если же эскалацию в регионе не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями, а весь мир – на грани ядерной катастрофы, добавил постпред России.

Российская сторона сожалеет, что некоторые члены СБ ООН не решаются осудить американскую атаку. Небензя напомнил, что США никто не уполномочивал наносить данные удары.

Небензя призвал найти коллективное решение, которое защитило бы иранские мирные ядерные объекты от ударов.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате этой атаки удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

При этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном после атаки на иранские ядерные объекты. Он также предупредил, что силовой ответ Ирана на удары США станет катастрофической ошибкой.