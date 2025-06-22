Вэнс заявил, что США не находятся в состоянии войны с Ираном

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Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном после атаки на иранские ядерные объекты. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, США воюют именно с ядерной программой Ирана. Американские удары существенно отсрочили развитие атомной программы Тегерана. Однако Вэнс отметил, что США не могут со 100% уверенностью подтвердить полное уничтожение всех объектов ядерной инфраструктуры.

Вице-президент также подчеркнул, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого Тегерана.

"Вся их экономическая деятельность осуществляется через Ормузский пролив. Если они захотят ее уничтожить и вызвать мировой кризис, это будет их решение. Но зачем им это? Это было бы самоубийством", – сказал Вэнс.

Он предупредил, что силовой ответ Ирана на удары США станет катастрофической ошибкой.

Вместе с тем, пояснил политик, США не заинтересованы в затяжном конфликте на Ближнем Востоке, он был бы абсолютно разрушительным для региона.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате этой атаки удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

На фоне эскалации генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвал экстренное заседание Совета управляющих агентства. Заседание состоится в понедельник, 23 июня.

В свою очередь, в МИД РФ осудили атаки США. В министерстве отметили, что удары по иранским ядерным объектам нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.