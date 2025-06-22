Гросси созвал экстренное заседание МАГАТЭ на фоне ситуации в Иране

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси созвал экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом Гросси написал в соцсети X.

Заседание состоится в понедельник, 23 июня, уточнил глава МАГАТЭ.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке в ходе плановой встрече в Люксембурге 23 июня. Она отметила, что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, так как это могло бы стать угрозой региональной безопасности.

"Я призываю все стороны остановиться и вернуться за стол переговоров, чтобы не допустить дальнейшей эскалации", – написала Каллас в соцсети X.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По словам американского президент Дональда Трампа, силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана. Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал возмутительной атаку США на ядерные объекты Исламской Республики, подчеркнув, что она будет иметь долгосрочные последствия для Штатов.

По его словам, США совершили нарушение Устава ООН, международного права и ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. – Прим. ред.).