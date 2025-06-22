Генсек ООН выразил опасения в связи с ударами США по Ирану

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко встревожен ударами США по территории Ирана. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Это опасное обострение ситуации в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности. Существует растущий риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира", – указал Гутерриш.

Глава ООН призвал стороны конфликта деэскалировать ситуацию и продолжить выполнять свои обязанности в соответствии с Уставом всемирной организации и прочими нормами международного права.

"В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения нет. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – это мир", – заключил Гутерриш.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели успешную атаку на три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По словам Трампа, силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана. Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за его решение об ударах по Ирану, заявив, что оно "изменит историю".