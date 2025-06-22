КСИР заявил, что США вступили в войну с Ираном

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Соединенные Штаты официально вступили в войну с Ираном. Об этом говорится в телеграм-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).

Вместе с тем в КСИР добавили, что пока нет никаких официальных доказательств масштабных разрушений или взрывов на ядерных объектах Ирана.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели успешную атаку на три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого американский лидер призвал Тегеран согласиться прекратить войну.

По информации СМИ, Вашингтон заранее сообщил израильской стороне о своем ударе по иранской территории.

В Кремле предупреждали, что вмешательство американских сил в конфликт между Ираном и Израилем лишь усилит экстремистов и откроет "ящик Пандоры".