Трамп после ударов США призвал Иран прекратить войну

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Американский президент Дональд Трамп после ударов США по территории Ирана призвал Тегеран прекратить войну. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Лидер США также сообщил, что выступит в Белом доме с обращением к нации в 22:00 по местному времени (05:00 по московскому времени).

"Я выступлю с обращением к нации по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране. Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен сейчас согласиться прекратить эту войну", – написал Трамп.

Военные США атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. После проведенных обстрелов истребители покинули воздушное пространство исламской республики.

Власти Ирана предупреждали, что республика даст отпор любой стране, которая захочет вмешаться в конфликт и будет вести боевые действия на стороне Израиля.

В МИД РФ предостерегали Вашингтон от военного вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем. В ведомстве отметили, что это будет крайне опасным шагом с непредсказуемыми негативными последствиями.