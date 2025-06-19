МИД РФ предостерег США от вмешательства в конфликт Ирана и Израиля

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Россия предостерегает США от военного вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"(Это. – Прим. ред.) стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями", – цитирует ее ТАСС.

Захарова также отметила, что Москва прилагает все усилия для урегулирования конфликта. По ее словам, необходимо не допустить эскалации, добиться прекращения огня и восстановления мира, что даст вернуть ситуацию в дипломатическое русло.

Она указала, что в первый же день наступления горячей фазы конфликта Владимир Путин переговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связался со своими коллегами из Ирана, Турции, Египта и Омана.

"Телефонные контакты продолжаются даже буквально сейчас, в эти самые часы", – указала дипломат.

Она выразила надежду на то, что стороны все же смогут разрешить конфликт дипломатическим путем. При этом РФ продолжит поддерживать цели урегулирования вокруг иранской ядерной программы при опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, а также с учетом баланса интересов.

В частности, РФ видит заявления Тегерана о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия, а также о готовности к контактам с США, отметила Захарова.

Удар Израиля по Ирану стал неожиданным для арабских стран Персидского залива, отмечает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на публикацию Bloomberg. Источники журналистов подчеркнули, что государства залива знали о намерениях израильской стороны, но были потрясены, что премьер страны Биньямин Нетаньяху пошел на такой шаг в тот момент, когда Тегеран вел переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке.

Арабские страны сочли, что американский президент Дональд Трамп не смог сдержать лидера Израиля. Кроме того, государства залива испытывают опасения, предполагая, что Иран может нанести удары по их нефтяной инфраструктуре. Если же США решат атаковать иранскую территорию, то в государстве может смениться власть, что повлечет хаос, уверены в Персидском заливе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля.

Эскалацию в регионе в ходе телефонного разговора позже обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп. Российский лидер осудил операцию Израиля, а его американский коллега назвал ситуацию "тревожной", хоть и признал эффективность ударов Тель-Авива.

Позднее президент РФ созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы тоже обсудить обострение на Ближнем Востоке. Оба лидера выразили приверженность идентичным подходам, решительно осудив действия Израиля, которые нарушают устав ООН.

